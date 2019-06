Società svuotata e fondi europei intascati: confiscata villa ad una coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Intascano i fondi europei erogati dalla Provincia: coppia di coniugi amministratori di una ditta di nautica colpita dalla confisca di una villa e di altri beni.Le Fiamme Gialle pesaresi hanno eseguito la confisca di beni per oltre duecentocinquantamila euro nei confronti di due coniugi, amministratori di una società di Fano operante nel settore della costruzione di imbarcazioni da diporto e dichiarata fallita nell’anno 2012. I beni oggetto di confisca erano già stati sottoposti a sequestro “per equivalente” a seguito di indagini condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pesaro nel corso delle quali erano state ricostruite le vicende della società ed accertate le responsabilità degli amministratori. Questi ultimi, oltre a depauperare il patrimonio della società, avevano distratto, in maniera fraudolenta, un finanziamento europeo, per euro 253.554,60, concesso dalla Provincia di Pesaro e Urbino nell’anno 2010 con il fine di migliorare il rendimento ambientale delle aziende operanti nel settore nautico marchigiano. La sentenza di confisca, intervenuta dopo la condanna definitiva dei due coniugi, ha interessato una villa di pregio in San Costanzo (PU) e prodotti assicurativi per oltre 120 mila euro.