Silvia Romano liberata dopo un anno e mezzo. L'annuncio del premier Conte: «Ti aspettiamo in Italia»

FANO - «Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia!». Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.

Silvia Romano è una volontaria milanese di 24 anni che operava in Kenya per conto di Africa Milele, una onlus di Fano. Era stata rapita il 20 novembre 2018 a Chakama, a pochi passi da Malindi, in Kenya e di lei si erano perse le tracce. Nel corso delle indagini si era paventata l'ipotesi che la ragazza fosse stata portata dei rapitori in Somalia. Ma ora, dopo un anno e mezzo, la bella notizia.

