FANO Aggrediti e feriti nel corso di una violenta colluttazione due ispettori del commissariato fanese, che venerdì scorso erano impegnati in un controllo antidroga a Sassonia. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un tunisino di 39 anni, che ieri ha patteggiato in Tribunale a Pesaro la condanna a 20 mesi di reclusione.

La sentenza



L’autorità giudiziaria ha disposto per il trentanovenne la misura cautelare della detenzione in carcere, ritenendolo una persona pericolosa. Era già conosciuto alle forze dell’ordine. Zied Toumi, questo il nome del nordafricano, resterà nella casa circondariale a Villa Fastiggi di Pesaro in attesa di essere espulso. Risulta infatti che sia rientrato in Italia come clandestino prima che scadesse il termine, previsto nel 2026, di un precedente allontanamento. Fra pochi giorni sarà accompagnato a un centro temporaneo di accoglienza, per poi essere rimpatriato. Processato per direttissima, il tunisino di 39 anni era difeso dall’avvocato Diego Dell’Acqua.

Il fatto risale a venerdì scorso, quando entrambi gli ispettori erano impegnati in un’operazione ad alto impatto. Si chiama così un servizio straordinario per prevenire spaccio, risse, bullismo e degrado urbano, che da qualche tempo si sussegue a cadenze piuttosto serrate.

I due poliziotti stavano verificando una segnalazione su possibili giri di sostanze stupefacenti a Sassonia e si preparavano a controllare il nordafricano, che però ha subito cercato di allontanarsi. Il tentativo di fuga è durato poco, perché l’uomo è stato raggiunto. Avrebbe reagito colpendo con estrema violenza entrambi gli ispettori del commissariato, che sono comunque riusciti a bloccarlo. Trovate alcune dosi di cocaina nella disponibilità dell’extracomunitario.

Entrambi gli ispettori sono stati assistiti nel pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce a Fano: uno di loro aveva il naso fratturato e il collega una costola incrinata. Il segretario provinciale del sindacato Siulp, Marco Lanzi, è intervenuto sull’episodio per rilanciare valutazioni di carattere generale, a cominciare dalla necessità di «pene certe e immediate».



Servirebbero inoltre organici più robusti per polizia e altre forze dell’ordine. «La professionalità e il coraggio degli operatori nella provincia di Pesaro Urbino – rimarcava Lanzi – hanno finora permesso di contrastare con successo molti atti criminali e portare all’arresto degli autori dei reati, ma la situazione si sta aggravando e le risorse sono sempre di meno. Emblematico che i due poliziotti feriti abbiano rispettivamente 56 e 59 anni d’età. Ora non potranno svolgere servizio per almeno 20 giorni». Tale è il tempo di guarigione.