Sesso con un adulto: portiere d'albergo salva ragazza minorenne

FANO - Interessante, quanto istruttiva lezione tenuta da due agenti della polizia postale di Pesaro, Giuliano Maltempi e Marzia Piermattei sui pericoli che nascono da un uso scorretto del web, come il cyberbullismo, la violazione della privacy altrui, il caricamento di contenuti inappropriati, la violazione del copyright; lezione che si è svolta ieri nell’aula magna dell’istituto Battisti di fronte a una platea gremita di studenti del Polo Tre. L’iniziativa è stata organizzata dalla polizia di Stato, dal Ministero dell’istruzione e dall’Autorità garante per l’infanzia in occasione del “Safer Internet Day 2019”. Ha colpito tutto l’uditorio un video proiettato durante l’incontro che ha ricostruito la storia di una giovane adolescente, la quale non resistendo al dolore provocato dalla pubblicazione sul web di alcune sue foto senza veli, si è gettata dalla finestra suicidandosi; così come la brutta avventura vissuta da una minorenne salvata dal perspicace portiere di un albergo del Lido, mentre era stata convinta ad appartarsi da un adulto che si era presentato in Internet sotto mentite spoglie.