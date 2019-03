Senza biglietto, prende a calci e pugni il controllore: arrestato un 19enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Sull'autobus senza biglietto, aggredisce con calci e pugni il controllore e finisce in manette.E' successo ieri sera nei pressi dell'autostazione a Fano, dove un albanese 19enne viaggiava insieme alla fidanzata su un autobus. Alla richiesta del biglietto, però, la sua reazione è stata sproposittata: si è scagliato con calci e pugni contro il controllore. Immediato l'allarme, sul posto sono arrivati, dalla vicina caserma, i carabinieri, che hanno arrestato il ragazzo per lesioni, oltraggio e interruzione di pubblico servizio. Il controllore è stato portato all'ospedale Santa Croce di Fano, dove gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in 7 giorni.