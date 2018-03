Seguono i topi d'auto e li fanno arrestare: Recuperata la refurtiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Due ragazze chiacchierano in auto, ma intanto si accorgono che qualcuno sta forzando le altre auto in sosta rubando quello che trova all’interno. Le ragazze chiamano i carabinieri ma intanto seguono anche discretamente l’auto dove il ladro è salito e dove un complice lo attendeva. Il “pedinamento” termina alla vicina rocca malatestiana dove il mezzo ferma la corsa in un angolo buio. Ed arriva una pattuglia della stazione dei carabinieri di Fano che, individuato il mezzo sospetto indicato con dovizie di particolari dalle due ragazze, procede al controllo. All’interno i militari trovano una coppia che, da rapidi accertamenti, si scopre non nuovi ad episodi del genere. Da una rapida perquisizione saltano fuori gioielli, documenti e materiale vario che consentono di risalire ad almeno tre furti in auto avvenuti poco prima.In realtà la refurtiva ritrovata fa presupporre che i furti siano ben altri e che i due, provenienti da Filottrano in provincia di Ancona, fossero da qualche giorno in città. L’analisi dei transiti tramite lettori targhe della videosorveglianza cittadina potrà aiutare ad individuare ulteriori episodi.I due, I.M. 24enne ucraino e V.P. 20enne italiana, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per furto aggravato e trattenuti nelle celle di sicurezza. In mattinata, dopo la convalida, si è tenuto a Pesaro il processo con rito abbreviato. Il ragazzo ha riportato una condanna a 1 anno e 4 mesi con custodia cautelare domiciliare a Filottrano mentre la ragazza una condanna a 10 mesi e rimessa in libertà.