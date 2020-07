Seguono in moto l'imprenditore fino a casa e gli strappano il prezioso Rolex dal polso

FANO Agguato davanti al cancello di una villa di Roncosambaccio nel comune di Fano, dove due uomini arrivati a bordo di una moto hanno aggredito un imprenditore strappandogli un Rolex dal rilevante valore.

L'uomo sarebbe stato seguito dai malviventi, che lo hanno pedinato fino davanti a casa per poi aggredirlo e rapinarlo.



Questa è una prima ricostruzione frammentaria dell’episodio, su cui si sono attivati gli inquirenti per risalire ai responsabili del blitz, evitando per il momento di fornire dettagli e informazioni sia sulla vittima dell’agguato, che risalirebbe all’ora di pranzo, sia sulle modalità con cui è stata attuato. Un’azione fulminea, messa in atto da malviventi che in tutta evidenza hanno fatto ricorso a minacce assai convincenti, evitando l’aggressione fisica. Assai probabile che abbiano seguito a distanza la loro vittima e che siano comparsi alle sue spalle al cancello della villa.



