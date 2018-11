Seconda spaccata con il furgone ariete: i ladri fanno il pieno di giacconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Seconda spaccata nel giro di poche settimane, il negozio Giommi Fashion Store a Fano in via Einaudi è nel mirino di malviventi che usano i furgoni come testa d’ariete per sfondare porte e vetrine blindate. L’altro ieri sera una banda di almeno quattro ladri piuttosto organizzati è riuscita ad allontanarsi portando con sé un cospicuo bottino di giacconi: ne avrebbero arraffati quanti ce ne stavano in due o tre carrelli. Hanno agito a colpo sicuro, con ogni probabilità dopo avere studiato con accuratezza il loro obiettivo: sapevano dove andare e che cosa c’era da arraffare anche quando il sistema di difesa ha attivato i fumogeni insieme con l’allarme antifurto. Tutto pianificato anche nei più piccoli dettagli, dunque, e razzia portata a termine nel breve volgere di qualche minuto. Le telecamere del negozio, a Fano nella zona commerciale di Bellocchi, hanno ripreso i tentativi effettuati dalla banda prima di riuscire a sfondare la porta laterale Qualche minuto ed era già tutto finito: caricato il bottino di giacconi sul veicolo, la banda si è dileguata seguendo le sue vie di fuga.