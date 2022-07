FANO - L’Amministrazione Comunale ha reso note le graduatorie definitive delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2022 – 2023, che hanno preso il via il 23 maggio e si sono concluse il 6 giugno scorso.

Espletato il controllo risultano pervenute all’assessorato ai Servizi Educativi, nella maggior parte on line, 370 domande, di cui 346 presentate nelle modalità e nei termini prescritti dal bando. Delle altre 24, 15 domande sono state inoltrate oltre la scadenza e 9 sono giunte da cittadini residenti fuori Comune. Queste ultime, al momento sono fuori graduatoria, saranno accolte ed ammesse al servizio solo in caso di disponibilità di posti. Per quanto riguarda le 346 giunte regolarmente, 59 riguardano i bambini più piccoli, 70 i bambini che hanno già acquisito esperienze e 83 i più grandicelli; 40 domande invece si riferiscono a bambini “medio-grandi” per l’ammissione al centro per l’Infanzia Il Girasole; altre 94 appartengono a bambini che per età sono destinati alle sezioni ponte; ma non è detto che tutte potranno essere accolte rispettando le richieste relative alle preferenze indicate dai genitori.

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Nidi estivi, petizione delle mamme

I posti disponibili

All’Asilo Arcobaleno ad esempio i posti disponibili per i più piccoli sono solo 10, mentre il totale degli iscritti regolarmente è di 22; questo significa che 12 domande sono state poste in lista d’attesa. Secondo la graduatoria stilata dall’assessorato, i bambini in esubero potranno via via essere accolti se si verificherà qualche ritiro o rinuncia, cosa che si verifica regolarmente durante l’anno scolastico, consentendo a chi al momento è indietro nella graduatoria di entrare progressivamente tra gli iscritti.

Nella categoria “medi” gli iscritti accolti al servizio antimeridiano sono 5, altri 2 sono in lista d’attesa; quelli accolti al servizio intero sono solo 3, altri 21 sono in lista d’attesa. 3 sono anche i bambini “grandi” in graduatoria per la frequenza antimeridiana, rispetto a 29 in lista d’attesa. Per l’orario completo non c’è posto libero alcuno, tutte le 32 domande sono state poste in lista d’attesa.

Le liste d'attesa

Situazione analoga per i “grandi” iscritti al servizio antimeridiano all’asilo Gaggia di Fano 2, dove tutte le 26 domande sono state poste in lista d’attesa, solo tra i “medi” invece è stato accolto per l’orario intero a fronte di 16 poste in lista d’attesa. La situazione è migliore all’asilo nido il Grillo per i più piccoli, dove per il servizio limitato a mezza giornata su 17, solo 2 sono stati posti in lista d’attesa. Per l’orario intero 10 sono stati accolti, altri 9 dovranno attendere che si liberi un posto. Per i grandi invece non c’è alcun posto libero né per mezza giornata né per l’orario intero. Si dilungano le liste d’attesa anche all’asilo nido Zerotre, Il Girasole, la sezione Primavera dell’Isola che non c’è, la sezione ponte di Bimbe e Bimbi, la sezione ponte del Poderino, la sezione ponte dello Zizzi. I punteggi assegnati tengono conto della composizione del nucleo familiare, della verifica dell’età anagrafica del bambino e della eventuale certificazione sanitaria e sociale, tutto ciò per verificare la completezza.