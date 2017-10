Minore in bicicletta travolto sulle strisce pedonali da una donna in scooter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Per uno strano caso del destino questa volta a fare le spese di un incidente stradale è stato l’investitore, più che l’investito. E’ finita al pronto soccorso, infatti, una donna che con il suo motorino è andata addosso ad un minorenne che attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente si è verificato ieri, poco prima delle 14 in viale XII Settembre, poco dopo la curva della stazione ferroviaria. Traffico in tilt: scene già viste per la fragilissima viabilità fanese.Il ragazzo, proveniente in bicicletta dal viottolo che costeggia il bastione Sangallo, si è accinto ad attraversare la strada sul percorso protetto, non si sa se in sella o a piedi. Correttamente un’auto che proveniva dalla vicina rotatoria si è fermata per dargli la precedenza. Così non ha fatto però il ciclomotore condotto da una donna che la seguiva, la quale vedendo la macchina fermarsi ha pensato bene di superarla dalla sinistra attraversando il percorso pedonale a tutta velocità. Purtroppo ha colpito in pieno il ragazzo che attraversava la strada. Entrambi sono caduti, l’urto è stato violento. La donna è stata portata al pronto soccorso, il ragazzo - nonostante la paura e la bicicletta piegata dall'urto - se l'è cavata con diversi ematomi comunque non gravi. Traffico in tilt nell'ora di punta nonostante il puntuale intervento della polizia municipale, polizia stradale e 118. Servizio completo sul Corriere Adriatico in edicola.