Schianto dopo il sorpasso azzardato: traffico in tilt sulla Statale

FANO - Un errore nella fase di rientro da un sorpasso ha rischiato di costare caro a una signora di Pesaro di 75 anni, la quale, alla guida di una Fiat 600, ha urtato un Ducato spingendolo contro il guard rail. L’incidente si è verificato sulla statale Adriatica a Nord di Fano, all’altezza di Baia del Re, (vecchio hotel King’bay) alle 11 di ieri, un’ora piuttosto trafficata, tanto che il furgone, posto dall’urto di traverso sulla strada, ha causato qualche difficoltà al traffico che scorreva nei due sensi, sia verso Fano che verso Pesaro. Sul posto è giunta una pattuglia dei vigili urbani di Fano che, oltre a registrare la dinamica dell’incidente, ha cercato di regolare il flusso dei veicoli che nel frattempo si erano messi in coda.In particolare è risultato che la donna al volante della 600 nel superare il furgone in direzione di Pesaro è rientrata troppo presto nella parte destra della carreggiata andando a colpire con la parte posteriore destra della sua autovettura l’angolo sinistro del veicolo al quale si era accostata. Quest’ultimo era guidato da un ragazzo di 25 anni, nato a Fano, ma residente a Pesaro, il quale non ha potuto fare a meno di evitare, per la spinta ricevuta, il guard rail posto a protezione della pista ciclabile.