Schianto con la moto contro un'ambulanza con a bordo un malato grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Motociclista tampona un’auto sulla statale Adriatica e vola contro un’ambulanza che viaggia a tutta velocità. E’ succesoe intorno alle 10.45 vicino alla rotatoria del ponte sul fiume Metauro. Ferito un centauro umbro di 55 anni, finito contro un mezzo del 118 dopo avere tamponato la vettura che lo precedeva sulla corsia verso Marotta. L’ambulanza trasportava una persona in pericolo di vita a causa di un attacco cardiaco e viaggiava in direzione contraria, a sirene spiegate e con i lampeggianti accesi, verso l’ospedale Santa Croce di Fano. Altre due ambulanze sono state inviate sul posto dell’incidente: una per prendere in consegna il paziente sotto attacco cardiaco e l’altra per il motociclista ferito. Entrambe si sono dirette all’ospedale Santa Croce di Fano.