Schianto all'incrocio contro un autocarro: grave un motociclista

FANO - Ancora una volta il sinistro rumore delle pale meccaniche della eliambulanza hanno solcato il cielo di Fano. Ieri, poco prima delle 18, ne ha fatto le spese un altro scuterista che stava percorrendo la Flaminia alle porte di Fano, all’altezza di Rosciano. Si tratta di un fanese di 45 anni in sella a uno scooterone 125, la cui traiettoria è stata intersecata da un autocarro Fiat Iveco , alla cui guida c’era un marocchino, di residente a Fano, di 49 anni. L’uomo sulle due ruote stava viaggiando in direzione monte – mare, quando improvvisamente si è trovato di fronte l’autocarro che provenendo dalla parte opposta aveva iniziato la svolta a sinistra in via Nobili, nei pressi dell’IdealCeramica. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli uomini della Polizia locale. Comunque sia gli uomini del 118 giunti sul posto con una autoambulanza, dopo avergli prestato le prime cure, hanno ritenuto opportuno richiedere l’intervento dell’elicottero per trasportare il quarantacinquenne infortunato all'ospedale di Torrette di Ancona, dove è stato ricoverato in stato vigile, ma in gravi condizioni.