Schianto in autostrada Si aggrava anche la moglie: 3 in prognosi riservata

FANO - Sono tutti e tre ricoverati con prognosi riservata i feriti dell’Opel Astra che domenica pomeriggio è finita contro il new jersey in autostrada. I tre, che stava facendo ritorno da Loreto, sono ricoverati in gravissime condizioni all’ospedale regionale: Il conducente Francesco Villa 82 anni e la moglie Teresina Sanchi di 78 anni, entrambi di Rimini e la consuocera Maria Boschetti, 88 anni di Riccione. Sanchi in un primo momento era stata trasportata dal 118 al San Salvatore. Le sue condizioni in seguito si sono aggravate ed è stata trasferita. La polizia autostradale ha effettuato i rilievi. Per cause in corso di accertamento la Opel Astra ha sbandato verso il guard rail di destra e poi verso sinistra finendo in bilico sullo spartitraffico.