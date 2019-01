Schianto contro l'autobus: i due ​autisti all'ospedale illesi gli studenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Una vettura fuori controllo si è schiantata contro un autobus pieno di studenti. Momenti di paura sulla strada Flaminia a Carrara di Fano, ieri intorno alle 13.20, per un incidente da mettersi le mani nei capelli. Ferito il conducente della Chevrolet Stark, trentaduenne fanese nato in Germania, illesi i passeggeri e l’autista del mezzo pubblico, fanese di 41 anni.«Un miracolo: se sull’auto ci fosse stato qualcun altro, non avrebbe avuto scampo», commentavano nelle ore successive i colleghi dell’autista. Pesanti le ripercussioni sul traffico: le limitazioni, fra chiusura totale e senso unico alternato, sono infatti durate oltre un’ora e mezzo. Una botta terribile: pezzi di carrozzeria che volavano in aria e la Chevrolet Stark di fatto distrutta. Molto danneggiato anche l’autobus e soprattutto tanta apprensione per il conducente della vettura. Dopo i primi soccorsi se n’è occupato il personale del servizio 118, intervenuto sul posto con due ambulanze, che l’ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce a Fano. Riscontrate lesioni e traumi di gravità abbastanza contenuta. È invece andata meglio agli oltre venti passeggeri dell’autobus, in prevalenza studenti: tutti illesi.