Si schianta contro un'auto e fugge: multato anche per l'abbandono di rifiuti

FANO - Gli agenti della polizia locale hanno individuato un uomo che in viale Gramsci si è reso protagonista di un incidente autonomo nel quale ha divelto i cartelli stradali. L’uomo, subito identificato, è chiamato ora al risarcimento dei danni procurati.

Identificato anche l’uomo che la notte del 1° gennaio aveva violentemente urtato e danneggiato un’auto parcheggiata in via Fabbri, causando danni ingenti al veicolo e lasciando vari pezzi di carrozzeria sull’asfalto. Grazie a puntigliose ricerche gli agenti hanno ritrovato ieri l’Opel Zafira di proprietà dell’autore dell’incidente che oltre a vedersi decurtati 4 punti dalla patente, dovrà pagare 595 per fuga dopo incidente con danni a cose, mancato controllo del veicolo e abbandono sul suolo di rifiuti speciali.

