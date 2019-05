Schianto tra auto, colpito lo sportello del conducente: anziano gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - L’ambulanza del 118 correva verso l’ospedale di Pesaro, a bordo un pensionato fanese di 87 anni ferito in un incidente stradale ieri intorno alle 14.30 all’incrocio Abbazia-Indipendenza. Le sue condizioni, però, si sono aggravate all’improvviso e il personale del mezzo ha deciso di chiedere l’intervento di un elicottero Icaro: di corsa verso l’aeroporto di Fano, allora. Lì l’anziano automobilista è stato stabilizzato in attesa dell’elisoccorso, che l’avrebbe poi trasportato agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona.Nel tardo pomeriggio di ieri la situazione era considerata ancora piuttosto seria e la prognosi restava riservata. In corso accertamenti sulla possibilità di lesioni interne. La Seat bianca guidata dal pensionato fanese percorreva via Indipendenza diretta verso il mare e si è scontrata all’incrocio con un’Audi A4 color grigio metallizzato che transitava su via Abbazia, diretta verso il semaforo. La polizia locale, sul posto per i rilievi del caso, ha accertato che l’urto fra le due vetture non è stato di particolare violenza. Illesi tutti e quattro gli occupanti dell’Audi: il conducente, pesarese di 35 anni, sua moglie e i due loro bambini.