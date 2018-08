Lo schianto tra auto, camper e camion dei rifiuti manda il traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Un rocambolesco scontro, ieri alle 12.30, ha coinvolto un camper, un’automobile e un camion dell’immondizia, provocando la chiusura per quasi due ore di via Mattei nel tratto fra l’incrocio con via del Fiume e l’incrocio con via dei Platani.Code e incolonnamenti, su un’arteria strategica per la viabilità fanese, sono stati evitati indirizzando il traffico su percorsi alternativi. Ferito il conducente della vettura, un 49enne di Urbania, trasportato al pronto soccorso del Santa Croce da un’ambulanza del servizio 118. I tre mezzi occupavano quasi per intero entrambe le carreggiate, lasciandone liberi solo i margini, comunque disseminati di detriti.