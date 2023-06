Fa scendere la nipote e con l'auto colpisce il bus: conducenti illesi

FANO - Paura questa mattina per un incidente in viale Buozzi all'altezza dell'incrocio con via Corridoni: un'auto condotta da una donna fanese 70enne percorre viale Buozzi in direzione Pesaro, si ferma all'altezza di via Corridoni per fa scendere la nipote e nel ripartire colpisce un autobus delle autolinee Vitali che percorrendo viale Buozzi nella medesima in direzione Pesaro. L'autobus era condotto da un uomo di 55 anni di Senigallia: illesi ambedue i conducenti