Scaraventa a terra un donna in scooter e scappa: caccia al pirata

FANO - Caccia al pirata della strada che ha provocato un incidente ed è fuggito lasciando una donna a terra.E' accaduto questa mattina intorno alle 10 in via Roma: la donna che viaggiava in scooter è stata urtata da un'auto e scaraventata a terra, ma la persona che era alla guida si è guardata bene dal fermarsi a soccorrerla, ha dato gas ed è scappata. La donna è stata portata dagli operatori del 118 al Santa Croce, i poliziotti del comissarriato di Fano sono al lavoro per identificare il pirata della strada.