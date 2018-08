Sbalzata dallo scooter dopo l'urto con un'auto: grave una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Sbalzato dallo scooter, su cui viaggiava come passeggera, dopo l’urto con un’auto: grave una donna.L’incidente è avvenuto a Fano nel quartiere Sant’Orso, nella rotatoria tra via IV Novembre e via Pertini, dove, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia municipale, si sono scontrati un’auto ed uno scooter. Le lesioni più gravi sono state riportate dalla donna che viaggiava come passeggera dello scooter: è stata portata in codice rosso dall’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Meno grave l’uomo che conduceva il mezzo a due ruote, è stato portato al Pronto soccorso del Santa Croce.