Il sasso scagliato dal treno colpisce alla gamba un ciclista sulla pista

FANO - Ciclista colpito a un ginocchio da un sassolino mentre pedala sulla pista Fano-Fosso Sejore, in contemporanea con il passaggio di un treno. Lievi le conseguenze dell’episodio, limitate a un piccolo taglio, ma l’opposizione fanese ed in particolare il gruppo consiliare dei 5 Stelle si tratta di un campanello d’allarme da non sottovalutare, prevedendo nel più breve tempo possibile una migliore protezione della ciclabile.