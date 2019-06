Gli rubano il pc: «Dentro foto â€‹di famiglia e il mio lavoro Offro 100 euro per riaverlo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Ricompensa di 100 euro per chi riconsegni il computer portatile rubato l’altra notte, un Hp grigio, dentro un’auto parcheggiata in via Martiri di Belfiore, a Fano una traversa di via Fanella. Il proprietario è l’operatore sociale Stefano Brecciaroli, che nel notebook custodiva sia dati riguardanti la sua occupazione sia le fotografie delle persone più care. Ritrovarlo gli risparmierebbe la fatica di ricostruire l’archivio di lavoro e gli restituirebbe immagini cui è molto affezionato. «Il mio portatile – spiega Brecciaroli – è vecchio, non ha alcun valore commerciale ed è protetto da parole d’ordine, quindi inutilizzabile. Mi è successo per una volta nella vita di lasciare la borsa di lavoro in macchina e i ladri se la sono presa subito. Non conteneva cose di valore, non ce n’erano affatto, e la mia impressione è che il computer sia stato portato via più per il dispetto del colpo andato a vuoto che per reale interesse».