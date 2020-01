Ruba una bicicletta davanti alla caserma dei vigili urbani: scoperto, li prende a sassate

FANO - Ruba la bicicletta di un anziano davanti alla caserma della polizia locale, si scusa, patteggia ed è libero. E’ la storia di un 29enne ghanese che ha fornito ben 4 alias agli agenti e che ieriì in via Mura malatestiane, si è impossessato di una bicicletta rossa da donna di un 89enne fanese.

Peccato che proprio davanti alla caserma non possono mancare le telecamere di videosorveglianza. Il tutto in pieno giorno, tra le 11,30 e le 12,30. Appena uscito in strada, l’anziano infatti ha subito notato che la sua bicicletta non era più dove l’aveva lasciata. Gli agenti della polizia locale di Fano lo hanno rintracciato poco dopo ai giardini Bracci, in viale 12 Settembre. Ma qui invece di arrendersi, l’uomo ha aggravato ulteriormente la sua posizione. Ha cercato di sfuggire alla pattuglia, opponendosi all’arresto con una certa veemenza. Tanto da scagliare persino alcune pietre contro i poliziotti, ma che per fortuna non hanno sortito danni. L’imputato si è scusato durante l'udienza e ha patteggiato a 8 mesi con pena sospesa.

