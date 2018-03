Ruba 600 euro dalla borsa della prof e li divide coi compagni che lo vedono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Uno studente minorenne dell’Istituto professionale “Volta” di Fano, non si è fatto scrupolo di infilare le mani nella borsa della professoressa di ginnastica per rubarle il portafoglio. Il grave fatto è successo due giorni fa nella palestra della scuola, dove l’alunno di 16 anni stava partecipando con i compagni alla lezione di educazione fisica, che si stava svolgendo senza problemi. A un certo punto, con la scusa di dover andare in bagno, il ragazzo si è allontanato dal gruppo e una volta arrivato negli spogliatoi, ha messo gli occhi sullo zaino della docente. Non ci ha pensato due volte, ha aperto la borsa, ha iniziato a frugare, ha trovato il portafoglio e ha rubato 600 euro in contanti. Proprio in quel momento però, alcuni compagni di classe si sono accorti di quello stava succedendo e per garantire il silenzio, si sono spartiti il maltolto con il ladro. La docente ha subito chiamato i carabinieri è ha avvisato del fatto la dirigente scolastica. Il ladro è stato scoperto quasi subito: restituito il denaro all’insegnante derubata, il giovane è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri presso il tribunale dei minorenni di Ancona, che ora si occuperà del caso.