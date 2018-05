Rovinosa caduta col muletto: operaio operato d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Dopo essere stato trasportato con un’autoambulanza del 118 nell’ospedale San Salvatore di Pesaro, Roberto Gambini, l’operaio quarantaduenne della Profilglass, residente a Rosciano, che mercoledì alle 19,45 è rimasto vittima di un incidente sul lavoro, nel corso della stessa notte è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove è stato operato per la frattura scomposta del bacino. Precipitando infatti con il suo muletto su un dislivello, profondo circa un metro, che serve agli autotreni per avvicinarsi al piano di carico, è rimasto colpito dal pesante mezzo che stava manovrando. I medici si sono riservati la prognosi.A protezione del salto c’erano delle barriere, ma queste poste a tutela delle persone, a giudizio degli inquirenti, non erano in grado di arrestare un muletto che avesse premuto contro di esse. Secondo le prime ipotesi relative alla dinamica dell’incidente o il manovratore ha perso il controllo del mezzo o quest’ultimo a causa di un guasto non ha risposto ai comandi ricevuti. Una più attenta verifica del muletto, anche se questo è stato danneggiato dalla caduta, servirà a chiarire come effettivamente sono andate le cose.