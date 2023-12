FANO - Chiedono soldi a minorenni con minaccia, tre arresti per rapina. Sono da poco passate le 1 e 30 minuti della notte tra venerdì e sabato quando tre ragazzi stranieri, albanesi e tunisini sulla ventina, hanno avvicinato tre minorenni italiani in zona stazione del treno di Fano. Complice la notte e l’orario tardo, hanno chiesto loro dei soldi. A dire il vero poco, ma volevano che ognuno dei tre versasse un obolo di cinque euro. E per essere più convincenti hanno usato minaccia. «Se non pagate vi spacchiamo» o qualcosa del genere.

Così i tre ragazzini, sui 16 anni, si sono visti costretti a pagare “la tassa”. I tre maggiorenni sono quindi scappati. Ma la cosa non è finita lì perché i ragazzi rapinati hanno avvertito i genitori e conseguentemente le forze dell’ordine. I carabinieri si sono messi subito sulle loro tracce e poco dopo li hanno individuati e li hanno arrestati con un’accusa pesante: quella di rapina aggravata dal fatto di averla commessa contro dei minorenni e anche in tre persone riunite.

Un reato che è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Insomma ora rischiano grosso perchè si tratta di un reato con una pena base tutt'altro che bassa. Lunedì è prevista l’udienza di convalida degli arresti, durante la quale gli indagati potranno fornire la loro versione e rispondere alle domande del giudice. Un'occasione in cui emergeranno ulteriori dettagli su quanto accaduto, dato che trapela ancora poco o nulla.