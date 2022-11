Fano, una ragazza madre in fuga dalla guerra che voleva cambiare la sua vita: ecco chi era Anastasiia, barbaramente ammazzata

FANO- Barbaramente uccisa a coltellate. Fano sotto choc per Anastasiia Alashri, la giovane 23enne morta nelle ultime ore il cui corpo è stato trovato lungo il torrente Arzilla nella campagna di Fano.

La fuga dalla guerra

Anastasiia, ragazza madre in fuga dalla guerra in Ucraina, era arrivata da qualche mese in Italia (esattamente lo scorso marzo) con il figlio di 2 anni e il marito originario dell'Egitto, trovando lavoro all'Osteria della Peppa gestito da una donna: Martina Carloni.

La passione per il pianoforte

Aveva la passione del pianoforte e si era legata sentimentalmente ad un uomo più grande, 43 anni, di nazionalità egiziana che resta il principale indagato (è in stato di fermo con l'accusa di omicidio) per quello che sembra presentarsi a tutti gli effetti come un altro, l'ennesimo, femminicidio. Era scappata per cambiare la sua vita, ha incontrato la morte nel modo più crudele possibile.