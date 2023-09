Ragazza investita da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali

FANO - Tanta paura. Questo pomeriggio intorno alle 14.10 in via Soncino investita una ragazza con la bici che stava attraversando sulle strisce pedonali. La Polizia Locale intervenuta sul posto per i rilievi di rito, sentite anche le persone che erano presenti sta ricostruendo la dinamica.

Nell'incidente coinvolta una ragazza fanese neo maggiorenne che era con il suo velocipede e una Opel condotta da una signora residente a Cartoceto. Ad un primo rilievo risulta che la ragazza stava attraversando le strisce pedonali in direzione nord-sud con il suo velocipede, quando oltrepassata la mezzeria è stata investita dall'auto che circolava in direzione monte-mare.