Le raffiche abbattono un albero e fanno volare la copertura di un palazzo

FANO – Botta di vento da nord-est: ne hanno fatto le spese alcuni alberi, un lampione al Lido e un palazzo in via Nolfi, cui le raffiche hanno come sfogliato un rivestimento esterno. Giornata di lavoro, ieri, per i vigili del fuoco in servizio a Fano, che hanno ricevuto diverse richieste di intervento. Vigili del fuoco e servizio di pubblica illuminazione sono intervenuti per riparare un lampione al Lido, che aveva la testa penzolante a causa del vento, e per rimuovere il rivestimento pericolante dal palazzo in via Nolfi. A Cuccurano all’ora di pranzo è poi caduto un pioppo di circa 12 metri, lungo la strada tra la Flaminia e la palestra. Nella caduta la chioma dell’albero ha stroncato i fili della luce, provocando un breve distacco di corrente, e si è fermata sulla recinzione del campo da calcio, danneggiandola in minima parte.