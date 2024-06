FANO - La presenza di una organizzazione che controlla e sfrutta i minori non accompagnati immigrati nel nostro territorio, denunciata dalla coordinatrice dell’Ambito territoriale sociale Roberta Galdenzi viene confermata da Fabio Sorgoni, responsabile dell’area “Tratta sfruttamento minori” della associazione On The Road che opera anche nelle Marche.

Lo scontro tra bande

Il fenomeno coinvolge in prevalenza ragazzi dai 16 ai 18 anni che giungono dall’area sub-sahariana e in particolare dalla Tunisia e dall’Egitto e, per quanto riguarda l’Oriente, dal Bangladesh. Proprio tra tunisini ed egiziani si è sviluppato lo scontro in due tempi che è sfociato nell’aggressione lungo via Arco d’Augusto il 30 marzo scorso, reazione alla rissa della sera precedente a Sassonia. Due episodi di violenza urbana concatenati, forse provocati da una questione di droga, per i quali la Questura è intervenuta con l’emissione di 7 avvisi orali e 6 daspo urbani nei confronti dei protagonisti per i quali si procede penalmente. Si tratta di provvedimenti di prevenzione, in particolare i daspo comportano il divieto di accesso alle aree urbane e in tutti i pubblici esercizi dove si somministrano bevande alcoliche, quali bar, fast food, circoli ricreativi, locali di pubblico trattenimento, come discoteche e disco pub, presenti nel territorio del comune di Fano tutti i giorni della settimana a partire dalle 19 e fino all’orario di chiusura.

«Per tanti anni – ha evidenziato Fabio Sorgoni – abbiamo avuto anche nelle Marche ragazze nigeriane minorenni che erano costrette a prostituirsi perché finite nella rete di un racket del quale erano totalmente succubi. Ora il fenomeno si è attenuato per l’aumento dei controlli che sono stati effettuati alla frontiera tra Niger e Nigeria. Spesso ragazzi e ragazze minorenni partono con debiti da restituire, debiti contratti per pagarsi il viaggio che, giunti in Italia, difficilmente riescono a sanare se non finendo in un giro di attività illegali oppure costretti a svolgere lavori sottopagati. Molti finiscono per alimentare lo spaccio della droga».

Il problema, secondo Sorgoni, si pone nei centri di accoglienza dove i minori vengono alloggiati non appena sbarcano nel nostro Paese e magari non si trovano bene, ma si pone ancora di più quando, compiuta la maggiore età, perdono ogni tipo di assistenza. A volte il periodo di tutela viene prorogato di qualche mese, ma alla fine i giovani sono costretti a cavarsela da soli ed è in questo momento che, incontrando un connazionale o essendo adocchiati da una specifica organizzazione finiscono in un tunnel da cui è difficile uscire.

La contromisura

Il che significa che una volta intrappolati rimangono prigionieri. La sorte è quella di alimentare il microspaccio per strada. «Nei centri di assistenza – ha aggiunto Sorgoni – è importante lavorare per assicurare un alloggio e un lavoro ai ragazzi che poi lasceranno la struttura». Significativo è il protocollo sottoscritto dalla associazione On The Road con il tribunale dei Minorenni in Abruzzo che prevede segnalazioni, contatti, controlli con minori a rischio al fine di prevenire eventuali devianze; protocollo che sta conseguendo buoni risultati che sarebbe da replicare nelle Marche anche per il nostro territorio.