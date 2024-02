Scontro all'incrocio, la 500 dopo l'urto inizia a roteare e finisce dall'altra parte della strada: quattro feriti a Fano

FANO - Spettacolare incidente questa mattina (10 febbraio 2024) a Fano tra una Chevrolet Captivia ed una 500 con quattro feriti. Lo scontro è avvenuto in via Soncino: la Chevrolet guidata da una 31enne residente a Fano ma di origini senegalesi, stava percorrendo la strada in direzione mare. A bordo anche altre tre persone. Arrivata all'intersezione con la via Rossellini si è scontrata con la 500 (guidata da un fanese di 21 anni) che si stava immettendo in via Soncino: in seguito all'urto la Fiat ha iniziato a roteare su se stessa ed è stata spinta dall'altro lato della strada. Feriti non gravi i due conducenti e due trasportati della Chevrolet: sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale di Fano.