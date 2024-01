Volontari del Cb Club Mattei, dalle alluvioni alla sicurezza sulle strade: «Il nostro anno in prima linea»

FANO - Con i suoi 125 soci il Cb Club Enrico Mattei costituisce una realtà insostituibile nella vita sociale di tutti i cittadini fanesi. Sempre pronti ad accorrere là dove sorge una situazione di emergenza, hanno raggiunto un livello di preparazione tale da diventare una delle compagini più esperte in grado di intervenire efficacemente nel caso del verificarsi di qualsiasi tipo di calamità in ogni località d’Italia.

La formazione

Dei 125 aderenti che prestano servizio con puro spirito di volontariato, 37 sono donne e 88 uomini; di questi 20 sono i giovani dai 18 ai 35 anni, 71 sono gli adulti tra i 36 e i 65 anni e 34 gli over di più tarda età.

Anche il 2023, secondo quanto evidenziato dal presidente Saverio Olivi, nel corso del consuntivo di fine anno, coronato da un incontro conviviale a cui hanno partecipato rappresentanti di tutte le istituzioni, è stato un anno impegnativo che ha incluso la missione di un mese condotta nei territori alluvionati dell’Emilia Romagna e della Toscana dove i volontari sono intervenuti con le motopompe per prosciugare case e terreni. Non sono mancati interventi anche nella nostra zona in occasione di forti temporali e di operazioni di soccorso. Costante è stata sempre l’organizzazione della parte formativa per quanto riguarda le trasmissioni che costituisce l’attività principale del Cb Club Mattei comprensiva della partecipazione ad una rilevante esercitazione a livello europeo che è stata organizzata ad Arcevia; non sono mancati corsi di aggiornamento per l’uso della cucina e la gestione della parte logistica, mentre a Martina Franca in Puglia è stata messa alla prova l’organizzazione della segreteria, anche questa una parte fondamentale della organizzazione di un’efficiente azione di soccorso. A questo proposito il Cb Mattei conta 16 formatori che operano nel settore radio, logistica, segreteria, cucina e scuola di educazione cinofila. In totale nel 2023 sono stati organizzati 15 corsi di formazione, 12 attività di vario genere, 40 servizi antincendio nel corso degli eventi, 7 esercitazioni e 8 interventi per emergenze. Nel rilevare il contributo dato dalla Protezione Civile, il sindaco Massimo Seri ha ricordato l’inizio del suo mandato, quando pochi giorni dopo il suo insediamento si verificò l’esondazione di rio Crinaccio e del fosso di Gimarra che vide i volontari del Cb Mattei prodigarsi il più possibile per salvare il salvabile.

Gli impegni

Lo stesso impegno profusero in seguito in occasione di successivi allagamenti, del terremoto, delle nevicate, del ritrovamento di una bomba a tempo inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale che comportò lo sfollamento di 10.000 persone ed infine la pandemia. Tutto questo senza rinunciare ad un solo giorno al servizio quotidiano svolto negli incroci per tutelare la sicurezza degli studenti e svolgere altre incombenze a favore delle persone fragili.