Promozione turistica comune, protocollo tra 17 sindaci per un portale web

FANO - Si fa più stretta la collaborazione tra Fano e i Comuni delle valli del Metauro e del Cesano sul fronte della promozione turistica. Ieri nella sala del Gonfalone è stato firmato dal sindaco di Fano Massimo Seri e dai sindaci del territorio il protocollo d’intesa per la promozione e lo sviluppo del sistema turistico integrato che mette a frutto tanto le risorse della costa quanto quelle dell’entroterra.

L’egida della Provincia

Sotto l’egida della Provincia, rappresentata dal suo presidente e sindaco di Isola del Piano Giuseppe Paolini, il documento ha ricevuto l’avallo dei sindaci di Pergola Simona Guidarelli, Mondavio Mirco Zenobi, Mondolfo Nicola Barbieri, Monte Porzio Giovanni Breccia, San Costanzo Filippo Sorcinelli, Sant’Ippolito Marco Marchetti, San Lorenzo in Campo Davide Dellonti, Borgo Pace Romina Pierantoni, Cartoceto Enrico Rossi, Colli al Metauro Andrea Giuliani, Fratte Rosa Alessandro Avaltroni, Mombaroccio Emanuele Petrucci, mentre il Comuni di Terre Roveresche e di Fossombrone erano rappresentati rispettivamente dal vicesindaco Claudio Patrignani e dall’assessore Gloria Mei.

«Abbiamo voluto realizzare – ha dichiarato l’assessore al Turismo del Comune di Fano Etienn Lucarelli – un sistema pratico, fisico, concreto, con il quale il turista che arriva nel nostro territorio può subito trovare tutto ciò che può vivere nelle nostre vallate. Oggi parlare di sinergia di vallata diventa fondamentale per rilanciare il nostro turismo. Fano sta facendo uno sforzo considerevole per emergere da se stessa, ma se a questo sforzo non uniamo tutte le risorse e le aspettative del territorio non potremo emergere nei mercati che contano».

Azione operativa

Ora dunque si inizia ad agire in termini pratici, non scegliendo solo una città secondo una strategia personalistica, ma un’intera zona in senso collettivo. Per questo si è presentato un nuovo portale, ricco di contributi dall’apparato pubblico e dai privati, realizzato da Maggioli Cultura e illustrato da Silvano Straccini che verrà presentato per la prima volta alla Bit di Milano nel mese di maggio.

Si tratta di proposte spicciole, ma particolarmente coinvolgenti che solleticano il pubblico con iniziative specifiche: itinerari di passeggiate naturalistiche, escursioni in canoa alle Marmitte dei Giganti, percorsi sulle strade del vino, possibilità di partecipare alla cerca del tartufo, pacchetti legati ad eventi musicali. Si sta iniziando, in parole povere, ad organizzare la rete del prodotto per poi elaborare la strategia di marketing.

Sistema digitale evoluto

Si tratta di un portale web evoluto dotato di un sistema di “marketing automation” che gestisca l’offerta e il rapporto con l’utenza prima, durante e in particolare dopo la visita, grazie al supporto di un sistema integrato di strumenti e servizi, come app, totem e ticketing. Ne fa parte in particolare l’app Municipium che dà la possibilità di raccogliere, integrare, presentare al meglio tutte le risorse presenti nel territorio, ma anche e soprattutto di collegare direttamente il turista con l’informazione attiva mettendolo in grado di verificare le effettive disponibilità di quanto descritto.

