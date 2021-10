Non si presenta a scuola, chiavi e telefono a casa: allarme per la scomparsa di una professoressa di 57 anni

FANO - Professoressa di 57 anni scomparsa nel nulla, allarme a Fano. La docente non si presenta a scuola e non risponde al telefono, a case vengono ritrovati gli effetti personali: scatta la denuncia di scomparsa ai carabinieri. L'allarme è scattato ieri mattina in un istituto di Fano, dove si sarebbe dovuta presentare per fare lezione. Ma nessuno l'ha vista e quando a casa sono stati ritovati chiavi e telefono è scattato l'allarme.

Ultimo aggiornamento: 10:13

