Finisce a processo per aver rubato sei gelati nell'oratorio, il giudice lo assolve

FANO - A processo per aver rubato sei gelati. Ieri mattina in tribunale la curiosa storia di un ragazzo che qualche mese fa è entrato in un oratorio di Fano e ha preso dal frigo dei gelati. Il danno stimato è di circa 100 euro, una cifra ragguardevole per appena sei coni, tanto che il giudice ha rimarcato: “forse risulta anche troppo”.

Il direttore dell’oratorio durante le fasi processuali ha rimesso la querela, ma il giovane ieri mattina è comunque finito alla sbarra con l’accusa di furto e violenza sulle cose. Era stato incastrato da testimonianze e telecamere di videosorveglianza. L’imputato ha voluto rendere dichiarazioni spontanee: “Non ho spaccato nulla, ho solo aperto il frigo senza forzarlo. Avevo fame, vivevo in strada, ho agito solo per questo motivo”. Dopo qualche minuto di camera di consiglio, il giudice ha optato per il non luogo a procedere. Il caso ha avuto bisogno di diverse udienze per arrivare a sentenza

