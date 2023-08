FANO - Prelievo multiorgano, ieri nell’ospedale Santa Croce a Fano, su una paziente che aveva dato il proprio assenso alla donazione al momento di rinnovare la sua carta d’identità. Nel suo genere è il primo caso nella provincia di Pesaro Urbino. La donna, 65 anni, era stata ricoverata nella struttura fanese durante la giornata di mercoledì scorso ed era deceduta poco tempo dopo. Le procedure per il prelievo di fegato, reni e cornee sono state concluse nella mattinata di ieri. Le cornee sono state destinate alla banca di Fabriano, il fegato ad Ancona e i reni a Brescia.

Nuova sensibilità



«Sono sempre più numerosi – commenta Nadia Storti, il direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale Pesaro Urbino – i pazienti che manifestano la volontà di donare gli organi. Ciò consente di dare una speranza di vita a una platea più vasta di persone malate e in attesa di trapianto». Colpiti dalla generosità del gesto anche i medici coinvolti nella procedura di prelievo: «Aver acconsentito in vita alla donazione di organi – concordano alcuni professionisti – significa che la persona era consapevole riguardo all’importanza della sua decisione, che può salvare vite e consentire ad altre persone di avere una nuova occasione».



Un collegio medico si è occupato delle complesse procedure collegate al prelievo: accertamento della morte cerebrale, aspetti organizzativi inerenti all’intervento chirurgico, prelievo e trasporto degli organi, verifiche cliniche della loro idoneità al trapianto. L’equipe in questione era composta dai professionisti della rianimazione, della neurologia, dell’anatomia patologica e della direzione medica di presidio, in collaborazione con il personale medico e infermieristico della rianimazione, del blocco operatorio e del servizio trasporti. La legge del primo aprile 1999 prevede che la raccolta delle volontà (favorevoli o contrarie alla donazione di organi e tessuti) sia effettuata da una banca dati di livello nazionale, mentre sono gestite a livello regionale le liste d’attesa riguardanti chi sia in attesa di trapianto.



L’incoraggiamento



La donazione è dunque un gesto che può dare una nuova speranza e una nuova qualità di vita a chi soffra. Per tale ragione è incoraggiata un po’ in tutti i Paesi attraverso varie iniziative, che vanno dalle campagne per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica fino alla Giornata mondiale del trapianto, agli eventi sportivi, ai monumenti e ai momenti commemorativi.