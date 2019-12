Primario del pronto soccorso spintonato, aggressore condannato: «Ma serve più sicurezza»

FANO - Aggressione al pronto soccorso, arriva la condanna. Intanto l’avvocato che segue il comparto sanitario Carlo Rampino chiede tutele per gli operatori e fa il punto sui vari episodi. Al vaglio una legge regionale per casi di questo tipo. L’episodio in questione risale a febbraio, quando al pronto soccorso di Fano fu aggredito il primario dell’ospedale di Fano Giancarlo Titolo. Secondo le indagini il medico sarebbe stato spintonato dal marito di una paziente tanto da urtare contro una porta e procurarsi una lesione al braccio giudicata guaribile in 7 giorni.

Il tutto condito da insulti e minacce. Il Gip di Pesaro ha condannato l’aggressore, un 31enne, a 9 mesi di reclusione. I casi simili non mancano. I primi di ottobre un 43enne ubriaco aveva dato una testata a un infermiere, prima di cadere a terra ed essere arrestato. A fine ottobre sempre un altro caso a Pesaro con un 38enne che aveva preso a pugni il primario. Una volta attivato il sistema di allarme, i poliziotti sono intervenuti ad arrestarlo. «La violenza - spiega Rampino - sui medici ed infermieri specialmente ospedalieri e del pronto soccorso ha assunto delle proporzioni preoccupanti tanto che il consigliere regionale Federico Talè ha depositato proposta di legge 319 per la “prevenzione e sicurezza nei posti di lavoro contro le aggressioni al personale sanitari. L’obiettivo è permettere ai nosocomi di definire interventi strutturali per prevenire questi casi. Un tema sentito, tanto che anche gli infermieri si sono attrezzati ed un sindacato di categoria (Nursing Up) che in alcune esperienze a livello nazionale addirittura ha inserito gratuitamente una polizza per la costituzione di parte civile nel processo penale».

