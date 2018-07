Preso pusher e svelata la chat Whatsapp per schivare i controlli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – I carabinieri di Fano hanno arrestato un pusher ed hanno scoperto una chat di Whatsapp utilizzata da spacciatori e consumatori per cercare di evitare i controlli delle forze dell’ordine.Il controllo nella zona della movida ha portato all’arresto di un 24enne, romano senza lavoro e con piccoli precedenti per droga, sorpreso mentre spacciava a due ventenni di Fabriano due dosi di hashish; sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di altre dieci dosi di hashish avvolte nella carta stagnola e di una mazzetto di banconote tutte di piccolo taglio, probabile provento dei precedenti spacci. Il giovane romano è stato giudicato con rito per direttissima dal giudice del Tribunale di Pesaro che lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione e lo ha rimesso in libertà essendo incensurato.Poco prima era stato sottoposto a controllo un pusher albanese di cocaina, ben conosciuto ai carabinieri, che, stranamente, è stato trovato “scarico”. Da un rapido controllo al cellulare, che trillava in continuazione, si è scoperto immediatamente il motivo: sull’applicazione WhatsApp in un gruppo denominato “Viaggiare Informati” utilizzato per sostituire il vecchio lampeggio di fari tra automobilisti per evitare qualche contestazione al codice della strada, decine di aderenti si scambiavano messaggi con le coordinate geografiche dei punti dove erano in atto i posti di controllo ed in ultimo l’inquietante messaggio ”Tanti, tanti, tanti borghesi tra baretto e chalet”. E’ evidente che i tanti aderenti erano, di fatto, diventati fiancheggiatori di delinquenti dando, più o meno consapevolmente, un enorme vantaggio a pusher e ladri.