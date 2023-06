Un grosso albero si abbatte su una barca: tragedia sfiorata al porto di Fano

FANO - Per fortuna in quel momento non c'era nessuno sulla darsena, altrimenti il bilancio sarebbe potuto essere ben peggiore. Questa mattina, un grosso pino marittimo si è abbattutto, forse anche a causa delle forti piogge di questi giorni, su una barca ormeggiata al porto canale di Fano. La barca, seppur danneggiata, è rimasta a galla.

I Vigili del fuoco, insieme agli esperti fluviali con il gommone, hanno tagliato la pianta e riportato il natante nelle condizioni di galleggiamento. Sul posto la Capitaneria di Porto, Multiservizi Marche.