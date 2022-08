Turista trova portafoglio con 600 euro: il proprietario è un altro turista

FANO - Cortesie e civiltà tra turisti. Ieri notte, vicino Villa Orchidea a Torrette un turista proveniente da Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia, ha ritrovato un portafoglio. All'interno vi erano custoditi 600 euro. Il turista ha raccolto il portafoglio e lo ha subito consegnato al comando della polizia municipale di Fano. Ieri mattina, ancora prima che il legittimo proprietario si accorgesse di aver perso portafoglio, documenti e denaro, è stato rintracciato dagli agenti della Mucipale e ha raggiunto il comando per riprendere il suo portafoglio. Il fortunato signore è anche lui un turista residente a Lugo di Romagna e in vacanza a Torrette. I due sono stati messi in contatto dai vigili urbani.