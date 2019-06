Polpette avvelenate nel parco: scatta la bonifica dei Forestali con i cani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Bocconi avvelenati nel parco del campo di aviazione di Fano: i Carabinieri Forestali intervengono per il controllo e la bonficia dell'area.Ad intervenire l’Unità Cinofila Antiveleno, l’intervento è stato richiesto dal Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro-Urbino a sua volta interpellato dal Comune di Fano-Ufficio Ecologia Urbana in seguito al ritrovamento di un’esca avvelenata con metaldeide.Gli animali, sotto gli occhi vigili del conduttore e dei militari del Nucleo Investigativo di Polizia Forestale e Ambientale di Pesaro-Urbino hanno attentamente ispezionato l’area verde compresa tra Via del Fiume e Via della Colonna nonché il boschetto piantato nell’ambito dell’iniziativa “Un Bosco per la Città”. Non erano presenti ulteriori esche avvelenate.Il Gruppo Carabinieri Forestali di Pesaro-Urbino ha avviato le indagini del caso finalizzate ad individuare i responsabili del rilascio di esche avvelenate che, si ricorda, costituisce un reato ai sensi degli art. 544-bis e 544-ter del Codice Penale; rappresenta inoltre una pericolosa violazione alle norme sulla tutela della salute pubblica nonché una pericolosa fonte di inquinamento di acqua e suolo.