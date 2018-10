Pista passionale per l'agguato: i coltelli ritrovati in un tombino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Un colpo, poi un altro e altri ancora: la vittima è riuscita a schivare diverse coltellate,provocando profonde ferite alla fronte e a una mano. Un trentenne italiano di origini sudamericane è stato aggreditomartedì scorso in via Arco d’Augusto mentre passeggiava in compagnia di una ragazza. Operato all’ospedale San Salvatore di Pesaro, gli è stato ricostruito il tendine reciso da un fendente. Secondo l’autorità giudiziaria il sanguinoso episodio ha le caratteristiche tipiche dell’agguato e la violenza è stata tale da giustificare l’accusa di tentato omicidio: oltre alle ferite alla fronte e alla mano, la vittima ha anche tagli di minore entità all’addome. Contro di lui una gragnuola di colpi, che è riuscito a evitare o ammortizzare solo in parte. Due coltelli sono stati ritrovati dalla polizia vicino a via Arco d’Augusto, entrambi dentro un tombino. Il movente sembra passionale, ma gli inquirenti non si precludono altre piste.