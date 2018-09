Il pirata su due ruote fa cadere un altro ciclista poi pedala e sparisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Scontro fra due bici ieri poco dopo le 11 a Fano, sulla pista ciclabile in via Roma: uno dei due ciclisti, un sessantaduenne dipendente in pensione di Aset, è caduto a terra fratturandosi un polso mentre l’altro si è dileguato prima che arrivasse la polizia locale. Un’ambulanza del 118 ha trasportato il ferito al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce. Secondo una parziale ricostruzione dell’episodio, sulla base delle prime testimonianze, il pensionato di 62 anni pedalava verso Centinarola, mentre in senso contrario (quindi contromano) procedeva l’altro ciclista. I vigili urbani, intervenuti per ricostruire la dinamica, stanno cercando di rintracciarlo in base alla descrizione dei testimoni.