FANO - Scontro tra due automobili sulla provinciale 45 a Fenile di Fano, ieri intorno alle 15.15, mentre era in corso una forte grandinata mista a pioggia. Feriti entrambi i conducenti: un ventunenne neopatentato di origini pakistane e una pesarese di 55 anni. Chiusa la strada per circa mezz’ora, il tempo necessario ai rilievi di legge, che sono stati effettuati dalla polizia locale, e a rimuovere entrambi i mezzi, che hanno riportato rilevanti danni.

Dalla prima ricostruzione appare assai probabile che l’episodio sia stato provocato dal maltempo: quando i primi soccorritori sono arrivati alla zona dell’incidente, erano ancora visibili sull’asfalto i chicchi di ghiaccio. Le conseguenze più preoccupanti sono state per il giovane conducente di una Chevrolet Matiz, che è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118 per il sospetto di almeno una frattura.



La dinamica



Il ventunenne avrebbe perso il controllo della vettura, diretta verso monte, e invaso la corsia opposta, colpendo la Citroen C3 guidata dalla cinquantacinquenne pesarese, che invece ha riportato lesioni più leggere ed è stata accompagnata al pronto soccorso per accertamenti precauzionali. A causa dell’urto la Matiz si è girata su se stessa. Insieme con la polizia locale è intervenuta una pattuglia del commissariato, che ha governato la viabilità, i vigili del fuoco e il carroattrezzi. Nel pomeriggio di ieri sono state segnalate forti grandinate sul territorio di Colli al Metauro e di Cartoceto, dove i vigili del fuoco in servizio a Fano hanno effettuato diversi interventi che si sono protratti fino alla serata, soprattutto per la caduta di alberi e grossi rami sulle sedi stradali, oltre che dalle abbondanti precipitazioni concentrate in un breve tempo. Analoghi problemi si sono verificati anche a Carignano di Fano. Il maltempo ha inoltre causato danni in provincia durante la nottata di giovedì scorso. A Fermignano una quercia secolare è crollata a terra a causa del vento, travolgendo i cavi dell’energia elettrica che alimentavano la vicina stazione del gas usata da Marche Multiservizi.



Allertato il servizio di pronto intervento gas, i tecnici reperibili hanno azionato due generatori in attesa che, all’una e mezza di ieri, la cabina fosse di nuovo collegata alla rete elettrica. Marche Multiservizi ricorda il numero verde del pronto intervento, che è 800.894.405. Nel tardo pomeriggio di ieri non erano segnalati ulteriori disagi, né nell’Urbinate né nel Cagliese.