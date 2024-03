FANO L’amministrazione comunale ha portato a compimento la riforma del Paec, il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima, ovvero la strategia con la quale intende raggiungere i nuovi obiettivi posti dalla Unione Europea nella transizione energetica per i cambiamenti climatici. L’argomento era all’ordine del giorno del consiglio comunale di ieri sera.

Le misure

Il piano si divide in due parti: la prima tratta le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici; la seconda la diminuzione delle emissioni di anidride carbonica che entro il 2030 dovrebbe giungere al 55 per cento. Per la redazione del piano l’assessorato all’ambiente e alla innovazione tecnologica guidato da Cora Fattori si è avvalso del supporto tecnico dell’ufficio energia e ambiente della società Enereco spa. Sia per l’elaborazione dell’inventario base dei consumi energetici e delle emissioni di Co2 (Bei) del territorio fanese, che per l’individuazione delle strategie utili agli obiettivi del piano stesso.

Questo individua le fragilità di Fano, riporta l’andamento climatico e delle precipitazioni, evidenzia le aree a rischio frana e censisce gli abitanti residenti; fa lo stesso per le aree a rischio esondazione (nel Metauro quello più elevato va dal ponte dell’autostrada alla foce); analizza i rischi: idrico, neve, nubifragi, grandinate e incendi. Rileva i consumi elettrici di scuole e fabbricati comunali. Nello specifico per il Comune di Fano sono state individuate 40 azioni di mitigazione ad ognuna delle quali è stata attribuita una scheda. Da queste risulta che tra gli edifici comunali, quello che annualmente consuma di più è la mediateca Montanari con 334.791 kwh all’anno; segue la residenza per anziani Don Paolo Tonucci con 212.397 kwh; quindi la sala della Concordia con 193.745 kwh; tra gli edifici scolastici in testa è la scuola elementare di Sant’Orso con 96.992.

Per quanto riguarda la riduzione dei consumi il Comune inizierà con l’intervenire sugli edifici di sua proprietà attraverso progettualità finanziata con i fondi Por e Pnrr. Verrà attuato anche un sistema di monitoraggio dei consumi per verificare entro il 2027 l’andamento delle iniziative in atto e verificare l’opportunità di attuare azioni correttive se se ne rileverà la necessità. Al tempo stesso l’Erp ha avviato i la riqualificazione energetica dei propri edifici che interessano circa il 40 per cento del patrimonio immobiliare anche grazie al superbonus del 110%. Così ha fatto l’Aset per quanto riguarda l’illuminazione pubblica.

I consumi

Nel terziario, quindi siamo nella sfera privata, è prevista una riduzione dei consumi del 23 per cento, attuando un sistema di sovvenzioni per incentivare la riqualificazione energetica e agendo sull’informazione per far comprendere le possibili opportunità. Coinvolto anche il settore ospedaliero con la installazione di impianti fotovoltaici, trigeneratori, nuovi infissi e del solare termico. Si ripartirà dai contenuti del patto tra i sindaci implementato dalle ultime disposizioni della Unione Europea tese ad accelerare la transizione energetica e accrescere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.