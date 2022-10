Fano, investita in bici mentre attraversa sulle strisce: trasportata al Pronto Soccorso

FANO- Grande spavento questa mattina, intorno alle 10.30, a Fano per un incidente che ha visto coinvolte una Peugeot e una bicicletta.

La dinamica

Nello specifico, intorno alle 10.30, all'incrocio tra via Gabrielli e via Metauro l'auto procedeva lunga via Gabrielli e giunta in corrispondenza dell'attraversamento pedonale incrociava una persona ferma, in bici, sul margine della strada. Nel momento in cui quest'ultima ha attraversato le strisce è avvenuto il contatto. La ciclista, una signora fanese del 1962, è stata trasportata al Pronto Soccorso di Fano.