La paziente muore all'ospedale: famiglia decide di donare gli organi

FANO - Ormai non rappresenta più un intervento eccezionale, ma ogni prelievo multi-organi che si effettua all’ospedale Santa Croce di Fano costituisce una storia a sé, una storia fatta di efficienza professionale da parte della equipe medica intervenuta e di grande altruismo.Nel reparto di Rianimazione è deceduta una paziente colpita da un arresto cardiaco confluito in una sofferenza cerebrale che non le ha lasciato più speranze di vita. Appresa la drammatica notizia i familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi. Alla paziente sono stati prelevati reni e fegato. Un riconoscimento particolare per l’estrema sensibilità e generosità dimostrata in un momento così doloroso dai familiari della signora deceduta, è stato riconosciuto dagli stessi medici.