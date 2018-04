Paziente dell'ospedale mette â€‹in fuga nella notte una ladra di libri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Ospedale Santa Croce, terra di nessuno? Dopo la segnalazione della presenza di nomadi che frugano nelle macchinette per cercare di arraffare qualche spicciolo, se non dei veri e propri furti di gente specializzata a impossessarsi di tutto il contenuto del cassetto blindato; dopo la presenza di persone che dormono nelle panche e di tossici che passano la notte nella sala d’attesa del Pronto Soccorso, ora c’è anche chi si impossessa dei libri posti al servizio dell’utenza nelle sale di attesa.La malandrina di turno però questa volta è stata sorpresa a notte fonda da un giovane che prestata assistenza a un parente malato. Francesco Bruno ha un trascorso al servizio di una cooperativa sociale di Pesaro. Una di queste notti, intorno all’una e trenta, era sceso dal reparto per fumare una sigaretta sotto le scale del padiglione B, dove si trovano le macchinette per la distribuzione del caffè e delle merendine. «All’improvviso – racconta - vedo scendere dalle scale una zingara con una decina di libri tra le braccia che, appena mi vede, tenta di risalire furtivamente al piano di sopra, come se avesse timore di lasciarsi vedere. Dal suo atteggiamento ho subito capito che c’era qualcosa che non andava: “Scusa – le ho detto - ma dove pensi di andare con quei libri”. La risposta è stata quanto mai sfrontata: “fatti i c… tuoi!” mi ha detto; al che ho replicato intimandole di lasciare i libri, altrimenti avrei chiamato i carabinieri. Vista la malaparata, la zingara indispettita ha abbandonato tutto e si è dileguata. Più tardi l’ho rivista fuori del recinto dell’ospedale che ancora si aggirava nei paraggi. Probabilmente tornerà ancora all’interno del nosocomio, dove cercherà di approfittarsi di ogni occasione».