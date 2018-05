La paziente muore in ospedale, la famiglia decide di donare gli organi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Effettuato nel blocco operatorio del Santa Croce il primo prelievo multiplo di organi dall’inizio dell’anno. I familiari di una paziente deceduta in rianimazione hanno acconsentito ieri alla donazione di reni e fegato.In mattinata sono iniziate le procedure di accertamento, mentre l’attività di prelievo si è svolta dal pomeriggio alla nottata: l’intervento è stato effettuato da una specifica equipe chirurgica di Marche Nord. Ai familiari della donna è riconosciuto di avere dimostrato «estrema sensibilità e generosità in un momento così doloroso: l’impegno di tutti i professionisti della salute ha reso possibile, ancora una volta, di riaccendere la speranza per altre vite».